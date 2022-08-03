ВСУ "закобзонили" одиозную экс-командира артиллеристов "ДНР" с позывным "Корса"

Предательница Украины до 2014 года служила в Горловской милиции, после чего осуществила госизмену и перешла на сторону оккупационных властей. В январе этого года суд заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 "Град".

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Наконец-то. Псевдополковница, бывшая милиционерка и командир РеАДн 3-й омсбр Качура Ольга "Корса" сделала "шаг доброй воли" — официально денацифицировалась и демилитаризовалась", — написал Штефан.

О ликвидации "Корсы" сообщили также пропагандистские СМИ.

"Сегодня черный день для Горловки и "республики". Трагически погибла отважная и мудрая женщина, стоявшая у истоков "НМ ДНР". Качура Ольга Сергеевна, непобедимая и непреклонная Корса" — написал "гауляйтер" оккупированной Горловки.

Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали разведывательную группу оккупантов на Славянском направлении. "Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены", — отметили в Генштабе.

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