ВСУ "закобзонили" одиозную экс-командира артиллеристов "ДНР" с позывным "Корса"

Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшую командира артиллеристов так называемой "ДНР" с позывным "Корса" Ольгу Качуру.
Предательница Украины до 2014 года служила в Горловской милиции, после чего осуществила госизмену и перешла на сторону оккупационных властей. В январе этого года суд заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 "Град".
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
"Наконец-то. Псевдополковница, бывшая милиционерка и командир РеАДн 3-й омсбр Качура Ольга "Корса" сделала "шаг доброй воли" — официально денацифицировалась и демилитаризовалась", — написал Штефан.
О ликвидации "Корсы" сообщили также пропагандистские СМИ.
"Сегодня черный день для Горловки и "республики". Трагически погибла отважная и мудрая женщина, стоявшая у истоков "НМ ДНР". Качура Ольга Сергеевна, непобедимая и непреклонная Корса" — написал "гауляйтер" оккупированной Горловки.
Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали разведывательную группу оккупантов на Славянском направлении. "Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены", — отметили в Генштабе.
Читайте также:
- "У них там вообще аховая ситуация": эксперт объяснил, зачем оккупанты стягивают силы в Херсонскую область и Запорожье
- "Власть не работает. Катастрофа": Ким рассказал о нарративах, которые продвигает Россия в Николаеве
- "Линия фронта около 1300 км, Украине нужно большее вооружение" — Арестович