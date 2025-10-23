ТСН в социальных сетях

ВСУ "закобзонили" сотни оккупантов — детали от Генштаба

За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери РФ в Украине 23 октября достигли 1134170 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 920 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага составляют:

  • личного состава — около 1 134 170 (+920) человек

  • танков — 11 282 (+2)

  • боевых бронированных машин — 23 453 (+6)

  • артиллерийских систем — 33 938 (+24)

  • РСЗО — 1 525 (+1)

  • средства ПВО — 1 230 (+1)

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 73 386 (+626)

  • крылатые ракеты — 3 880 (+16)

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 228 (+106)

  • специальная техника — 3981

Напомним, 132-й отдельный разведывательный батальон Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины провел успешную операцию на Покровском направлении, освободив населенный пункт и захватив большое количество российских военнослужащих.

