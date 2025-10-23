- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "закобзонили" сотни оккупантов — детали от Генштаба
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
Потери РФ в Украине 23 октября достигли 1134170 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 920 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага составляют:
личного состава — около 1 134 170 (+920) человек
танков — 11 282 (+2)
боевых бронированных машин — 23 453 (+6)
артиллерийских систем — 33 938 (+24)
РСЗО — 1 525 (+1)
средства ПВО — 1 230 (+1)
самолетов — 428
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 73 386 (+626)
крылатые ракеты — 3 880 (+16)
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 65 228 (+106)
специальная техника — 3981
Напомним, 132-й отдельный разведывательный батальон Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины провел успешную операцию на Покровском направлении, освободив населенный пункт и захватив большое количество российских военнослужащих.