Война
350
ВСУ "закобзонили" сотни оккупантов: детали от Генштаба

Потери оккупационной армии РФ возросли на несколько сотен.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Генштаб ВСУ сообщил об общих боевых потерях оккупационного войска РФ по состоянию на 6 февраля. Враг в сутки потерял 720 солдат.

Об этом идет речь в свежем отчете ведомства.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав около 1 244 560 (+720) человек

  • танков — 11 648 (+6)

  • боевых бронированных машин — 24 007 (+11)

  • артиллерийских систем — 37 014 (+39)

  • РСЗО — 1 637 (+1)

  • средств ПВО — 1 295 (+2)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 125 920 (+826)

  • крылатые ракеты — 4 245

  • автомобильной техники и автоцистерн — 77 311 (+162)

  • специальной техники — 4 063 (+1)

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит утраты в хоть какой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

4 февраля президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.


