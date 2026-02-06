- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 350
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "закобзонили" сотни оккупантов: детали от Генштаба
Потери оккупационной армии РФ возросли на несколько сотен.
Генштаб ВСУ сообщил об общих боевых потерях оккупационного войска РФ по состоянию на 6 февраля. Враг в сутки потерял 720 солдат.
Об этом идет речь в свежем отчете ведомства.
Общие боевые потери противника:
личный состав около 1 244 560 (+720) человек
танков — 11 648 (+6)
боевых бронированных машин — 24 007 (+11)
артиллерийских систем — 37 014 (+39)
РСЗО — 1 637 (+1)
средств ПВО — 1 295 (+2)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 125 920 (+826)
крылатые ракеты — 4 245
автомобильной техники и автоцистерн — 77 311 (+162)
специальной техники — 4 063 (+1)
Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит утраты в хоть какой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.
4 февраля президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.