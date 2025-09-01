- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "закобзонили" сотни россиян: Генштаб сообщил о потерях РФ на фронте
Оккупанты снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 810 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1082990 человек.
Об этом 1 сентября сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1082990 (+850) человек
танков — 11155 (+4)
боевых бронированных машин — 23229 (+17)
артиллерийских систем — 32248 (+49)
РСЗО — 1476
средства ПВО — 1213
самолетов — 422
вертолетов — 341 (+1)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 55276 (+214)
крылатые ракеты — 3664
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 60399 (+94)
специальная техника — 3952
Ранее аналитики сообщили, что Кремль преувеличивает свои успехи на фронте, чтобы убедить Запад в своей победе на фронте.