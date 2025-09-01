ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

ВСУ "закобзонили" сотни россиян: Генштаб сообщил о потерях РФ на фронте

Оккупанты снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 810 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1082990 человек.

Об этом 1 сентября сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1082990 (+850) человек

  • танков — 11155 (+4)

  • боевых бронированных машин — 23229 (+17)

  • артиллерийских систем — 32248 (+49)

  • РСЗО — 1476

  • средства ПВО — 1213

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 341 (+1)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 55276 (+214)

  • крылатые ракеты — 3664

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60399 (+94)

  • специальная техника — 3952

Ранее аналитики сообщили, что Кремль преувеличивает свои успехи на фронте, чтобы убедить Запад в своей победе на фронте.

Дата публикации
Количество просмотров
201
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie