ВСУ "закобзонили" сотни россиян в сутки: Генштаб раскрыл детали
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
Потери РФ на фронте 26 октября достигли 1136890 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 136 890 (+900) человек
танков — 11 291 (+4)
боевых бронированных машин — 23 477 (+18)
артиллерийских систем — 34 002 (+15)
РСЗО — 1 526
средства ПВО — 1 230
самолетов — 428
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 74 399 (+214)
крылатые ракеты — 3 880
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 65 517 (+81)
специальная техника — 3 981
Напомним, ВСУ ударили по базе россиян в Херсонской области, где было много техники.