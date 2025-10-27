- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "закобзонили" сотни россиян в сутки: Генштаб раскрыл детали
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
Потери РФ в Украине 27 октября достигли 1136890 человек. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 800 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 136 890 (+800)
танков — 11 293 (+2)
боевых бронированных машин — 23 480 (+3)
артиллерийских систем — 34 036 (+34)
РСЗО — 1 527 (+1)
средства ПВО — 1 230
самолетов — 428
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 74 946 (+547)
крылатые ракеты — 3 880
корабли — 28
подводные лодки
автомобильная техника и автоцистерны — 65 655 (+138)
специальная техника — 3 981
Напомним, ВСУ ударили по базе россиян в Херсонской области, где было много техники.