ВСУ "закобзонили" сотни россиян в сутки: Генштаб раскрыл детали
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
Потери РФ в Украине 30 октября достигли 1140860 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 960 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 140 860 (+960) человек
танков — 11 305 (+2)
боевых бронированных машин — 23 514 (+3)
артиллерийских систем — 34 089 (+25)
РСЗО — 1 531 (+1)
средства ПВО — 1 232 (+2)
самолетов — 428
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 75 707 (+340)
крылатые ракеты — 3 880
корабли — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 65 993 (+128)
специальная техника — 3 986
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.