ВСУ "закобзонили" уже более 890 тысяч оккупантов — Генштаб

Россияне теряют и живую силу, и технику.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1400 солдат.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 894 240 (+1400) человек

танков ‒ 10325 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 21478 (+20)

артиллерийских систем – 24561 (+78)

РСЗО – 1317 (+2)

средства ПВО ‒ 1104 (+1)

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 29413 (+180)

крылатые ракеты ‒ 3121

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 40684 (+113)

специальная техника ‒ 3777

Ранее военный сообщил: чтобы поддержать "баланс" притока и оттока оккупантов на фронте, украинским защитникам необходимо уменьшать численность личного состава россиян на 30 тысяч в месяц.

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