ВСУ "закобзонили" уже более 900 тысяч оккупантов — данные Генштаба

Россияне теряют и живую силу, и технику.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1280 солдат.

Об этом сегодня, 24 марта, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 904 760 (+1280) человек

танков ‒ 10420 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 21652 (+16)

артиллерийских систем – 25129 (+81)

РСЗО – 1338 (+5)

средства ПВО ‒ 1117 (+1)

самолетов – 370

вертолетов – 335 (+4)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30641 (+146)

крылатые ракеты ‒ 3121

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 41726 (+116)

специальная техника ‒ 3785 (+1)

Напомним, Воздушные силы поразили район сосредоточения сил оккупантов в городе Торец Донецкой области.

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