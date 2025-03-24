ВСУ "закобзонили" уже более 900 тысяч оккупантов — данные Генштаба

Россияне теряют и живую силу, и технику.
За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1280 солдат.
Об этом сегодня, 24 марта, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 904 760 (+1280) человек
- танков ‒ 10420 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 21652 (+16)
- артиллерийских систем – 25129 (+81)
- РСЗО – 1338 (+5)
- средства ПВО ‒ 1117 (+1)
- самолетов – 370
- вертолетов – 335 (+4)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30641 (+146)
- крылатые ракеты ‒ 3121
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 41726 (+116)
- специальная техника ‒ 3785 (+1)
Напомним, Воздушные силы поразили район сосредоточения сил оккупантов в городе Торец Донецкой области.
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