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ВСУ "закобзонили" уже более 900 тысяч оккупантов — данные Генштаба

ВСУ "закобзонили" уже более 900 тысяч оккупантов — данные Генштаба

Российский солдат / Фото: Associated Press

Россияне теряют и живую силу, и технику.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1280 солдат.

Об этом сегодня, 24 марта, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 904 760 (+1280) человек
  • танков ‒ 10420 (+8)
  • боевых бронированных машин ‒ 21652 (+16)
  • артиллерийских систем – 25129 (+81)
  • РСЗО – 1338 (+5)
  • средства ПВО ‒ 1117 (+1)
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 335 (+4)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30641 (+146)
  • крылатые ракеты ‒ 3121
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41726 (+116)
  • специальная техника ‒ 3785 (+1)

Напомним, Воздушные силы поразили район сосредоточения сил оккупантов в городе Торец Донецкой области.

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