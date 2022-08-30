ВСУ "закобзонили" вражеский расчет "Града" на Херсонщине: остальные убегали, "теряя лапти" и оставив раненных

В Херсонской области ВСУ уничтожили расчет РСЗО "Град", который обстреливал украинские города и села.

Члены расчета свое отвоевали и вернутся домой в пакетиках.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"В результате высокоточных ударов артиллерии ВС Украины в Херсонской области был уничтожен расчет реактивной системы залпового огня "Град" из состава 7 военной базы (в/ч 09332, Гудаута, Республика Абхазия) 49 общевойсковой армии. Подтверждена гибель 4 человек из состава расчета", — проинформировал журналист.

Он добавил, что оккупантов напугала меткость украинских артиллеристов и остальные оккупанты, включая охрану, накивали пятками вглубь подконтрольной РФ территории Украины, бросив раненных товарищей (количество раненных уточняется).

Напомним, ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

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