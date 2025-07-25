ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

ВСУ закрепились на Сумщине: у росиян потери среди командиров и морпехов

После длительных боев ВСУ уволили Кондратовку — российская пехота сбежала или была уничтожена. Враг потерял более трех батальонов.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
ВСУ на фронте

ВСУ на фронте / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

ВСУ нанесли новое поражение врагу в Сумской области. Подразделение 225 отдельного штурмового полка полностью освободило село Кондратовка.

Об этом пишут аналитики Deep State.

Противник понес серьезные потери. Были разгромлены сразу три батальона: подразделения 40-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты РФ, а также мотострелковый батальон 30 омсп. Известно, что комбат последнего уничтожен.

Аналитика Deep State / © t.me/DeepStateUA

Аналитика Deep State / © t.me/DeepStateUA

После зачистки Кондратовки украинские военные наткнулись на российскую пехоту, которая еще некоторое время оставалась в окружении. Враг сопротивлялся, однако в результате полностью выбит из населенного пункта.

Успешная операция стала возможной благодаря нестандартному подходу и тактике, применяемой 225 ОШП.

Напомним, у украинских сил обороны уже есть возможности для проведения наступательных действий не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно в приграничных регионах Российской Федерации.

Наиболее вероятными направлениями удара могут стать Курская и Брянская области, а также Белгородщина. Эксперт подчеркнул, что российские фортификационные сооружения на этих участках не выдерживают никакой критики.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie