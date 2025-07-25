ВСУ закрепились на Сумщине: у росиян потери среди командиров и морпехов

ВСУ на фронте / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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ВСУ нанесли новое поражение врагу в Сумской области. Подразделение 225 отдельного штурмового полка полностью освободило село Кондратовка.

Об этом пишут аналитики Deep State.

Противник понес серьезные потери. Были разгромлены сразу три батальона: подразделения 40-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты РФ, а также мотострелковый батальон 30 омсп. Известно, что комбат последнего уничтожен.

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Аналитика Deep State / © t.me/DeepStateUA

После зачистки Кондратовки украинские военные наткнулись на российскую пехоту, которая еще некоторое время оставалась в окружении. Враг сопротивлялся, однако в результате полностью выбит из населенного пункта.

Успешная операция стала возможной благодаря нестандартному подходу и тактике, применяемой 225 ОШП.

Напомним, у украинских сил обороны уже есть возможности для проведения наступательных действий не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно в приграничных регионах Российской Федерации.

Наиболее вероятными направлениями удара могут стать Курская и Брянская области, а также Белгородщина. Эксперт подчеркнул, что российские фортификационные сооружения на этих участках не выдерживают никакой критики.

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