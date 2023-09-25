ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах: Генштаб сообщил последние новости из фронта

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клищиевки Донецкой области, но успеха не имел.

На Авдеевском направлении силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 зенитно-ракетным комплексам, 4 артиллерийским средствам и 1 составу боеприпасов противника.

Напомним, Вооруженные силы уже отрезают один логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении и работают над тем, чтобы перерезать другие.

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