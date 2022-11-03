ВСУ закрепляются на новых рубежах и готовятся идти в наступление — Минобороны

Украинские военные закрепляют на освобожденных от захватчиков территориях и готовятся дальше деоккупировать украинские территории.

Об этом в эфире телемарафона заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что ситуация на фронтах стабильная, поскольку украинские военные закрепляют на новых позициях и готовят идти дальше освобождать украинскую землю.

Вместе с тем Маляр заявила, что враг пытается любым способом выйти на административные границы Донецкой области.

«Эпицентром этой недели являются Бахмут, Соледар и вообще Донецкое направление. Там, бывает, враг в сутки делает десятки атак. Там происходит взаимное движение обеих сторон. Если врагу удается где-то продвинуться вперед, то есть мгновенная реакция сил обороны Украины», — добавила она.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что боевые действия зимой не стихнут, а будут активными, и морозная, сухая погода позволит ВСУ выполнять боевые задания и проводить контрнаступательные действия.