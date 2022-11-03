ВСУ закрепляются на новых рубежах и готовятся идти в наступление — Минобороны

Враг пытается выйти на админграницы Донецкой области
Украинские военные закрепляют на освобожденных от захватчиков территориях и готовятся дальше деоккупировать украинские территории.
Об этом в эфире телемарафона заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Она отметила, что ситуация на фронтах стабильная, поскольку украинские военные закрепляют на новых позициях и готовят идти дальше освобождать украинскую землю.
Вместе с тем Маляр заявила, что враг пытается любым способом выйти на административные границы Донецкой области.
«Эпицентром этой недели являются Бахмут, Соледар и вообще Донецкое направление. Там, бывает, враг в сутки делает десятки атак. Там происходит взаимное движение обеих сторон. Если врагу удается где-то продвинуться вперед, то есть мгновенная реакция сил обороны Украины», — добавила она.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что боевые действия зимой не стихнут, а будут активными, и морозная, сухая погода позволит ВСУ выполнять боевые задания и проводить контрнаступательные действия.
Также мы информировали, что с наступлением зимы на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли, считает военный эксперт Петр Черник.
Читайте также:
- Погода изменила ход войны в Украине: эксперт объяснил, чего ожидать на фронте
- Путин ждет зиму, чтобы спланировать новую фазу войны против Украины — ISW
- "Превратится в игру в выживание": западные военные эксперты о войне для ВС РФ в Украине зимой