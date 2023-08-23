ВСУ закрепляются на новых рубежах на южном фронте – Генштаб

Силы обороны наносят поражение артиллерией по целям противника, подчеркнули в Генштабе.

Украинские военные продвигаются вперед по южному фронту. В частности, они имели успех в направлении Новопрокопки Запорожской области.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев утром в среду, 23 августа.

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По его словам, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах на юге.

"Силы обороны наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — подчеркнул спикер Генштаба.

Как сообщали ранее в Институте изученные войны, продвижение в районе Роботиного приближает ВСУ ко второй линии российской обороны.

Новопрокоповка Запорожской области. ФОТО: deepstatemap

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