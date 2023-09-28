ВСУ закрепляются на рубежах возле Вербового Запорожской области

Вооруженные силы Украины закрепляются на рубежах близ Вербового Запорожской области. В свою очередь, российские оккупанты находятся в обороне.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире "Радио Свобода".

"Чтобы мы могли двигаться вперед, мы должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил нам где-то во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы для наших наступающих войск не было проблем". Они (оккупанты – Ред.) стоят в обороне", — рассказал Штупун.

По его словам, русские войска иногда пытаются отвлекать украинских бойцов от наступления своими вылазками. Впрочем, это небольшие группы, обычно не имеющие техники. По словам представителя ВСУ, оккупанты пытаются "отбить свои позиции, то слева, то справа".

Ситуация на фронте

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что оккупанты готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении после определенного затишья. К боевым действиям присоединяется враждебная 25-я армия.

Между тем аналитики американского Института изучения войны сообщают, что ВСУ, вероятно, совершили прорыв на линии Роботино-Вербовое в Запорожской области. Кроме того, отмечается, что они продлили контратаки на западе области.

Также в ISW сообщали об успехах ВСУ возле Новопрокоповки. Отмечается, что Силы обороны достигли окраины населенного пункта. Также продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении.

Тем временем Генштаб отчитывается, что Силы обороны Украины продолжают наступление на нескольких участках фронта. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

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