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ВСУ закрепляются возле Урожайного, Приютного и Вербового: где это на карте

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ВСУ закрепляются возле Урожайного, Приютного и Вербового: где это на карте

Вооруженные силы Украины на фронте / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Тем временем оккупанты наступают на Купянском и Лиманском направлениях.

Украинские военные продолжают контрнаступление на восточном и южном направлениях. Имеют частичный успех в направлении Урожайного, Приютного и Вербового и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в среду, 9 августа.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — сказал спикер.

На Бахмутском направлении украинская армия продолжает вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляется на достигнутых рубежах.

Вербовое и Приютное Запорожской области на карте. ФОТО: Deepstatemap / ©
Вербовое и Приютное Запорожской области на карте. ФОТО: Deepstatemap
Вербовое и Приютное Запорожской области на карте. ФОТО: Deepstatemap / ©
Вербовое и Приютное Запорожской области на карте. ФОТО: Deepstatemap

Наступление российских войск

В то же время, на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ продолжают сдерживание наступления российских войск.

По словам спикера, российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области, предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клищиевки и в районе Зайцево.

"Продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений", — отметил Ковалев.

Как сообщали ранее в ISW, ВСУ совершили рейд через Днепр в Херсонской области и прорвали оборону РФ.

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Дата публикации
Просмотры
4566
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