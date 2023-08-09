ВСУ закрепляются возле Урожайного, Приютного и Вербового: где это на карте

Тем временем оккупанты наступают на Купянском и Лиманском направлениях.
Украинские военные продолжают контрнаступление на восточном и южном направлениях. Имеют частичный успех в направлении Урожайного, Приютного и Вербового и закрепляются на достигнутых рубежах.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в среду, 9 августа.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — сказал спикер.
На Бахмутском направлении украинская армия продолжает вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляется на достигнутых рубежах.
Наступление российских войск
В то же время, на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ продолжают сдерживание наступления российских войск.
По словам спикера, российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области, предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клищиевки и в районе Зайцево.
"Продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений", — отметил Ковалев.
Как сообщали ранее в ISW, ВСУ совершили рейд через Днепр в Херсонской области и прорвали оборону РФ.
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