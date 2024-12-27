ВСУ замедлили темпы продвижения армии РФ: детали от ISW об операции в Курской области

В течение 25-26 декабря бои продолжались в рамках основного украинского плацдарма в Курской области. Впрочем, подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что бои продолжались возле Леонидово, Черкасской Конопельки, Гуево, Куриловки, а также в лесах в Суджанском районе. Кроме того, так называемые российские "военные коры" утверждали, что ВСУ контратаковали в Суджанском районе. В частности, вблизи Гуева и Леонидово.

Также российские блогеры заявляли, что украинские контратаки замедляют темп продвижения войск РФ в Курской области. В свою очередь, украинский офицер, действующий на Курщине, говорит, что российское военное командование разворачивает лучше обученные силы.

Между тем заместитель командира батальона ВСУ в Курской области сообщил, что войска РФ увеличили численность личного состава и улучшили поставки боеприпасов.

По информации ГУР Минобороны Украины, северокорейские войска продолжают нести потери в боевых действиях в Курской области. Кроме того, у них нет достаточного количества питьевой воды из-за проблем с материально-техническим обеспечением. В разведке также отметили, что последние украинские удары, по всей вероятности, поразили ключевой узел связи для северокорейских сил в регионе.

Напомним, разведка Южной Кореи подтвердила данные о том, что ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Вероятно, северокорейский военный получил ранения. Впрочем, подробных данных по его состоянию не было.

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