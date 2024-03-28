ВСУ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении: в третьей ОШБр описали ситуацию там

Российские войска пытаются давить в направлении Бердичев, но сейчас линия фронта более или менее стабильна.

На Авдеевском направлении продолжаются бои, но их градус в последнее время несколько снизился. Российские войска пытаются сделать все для своего успеха, но ситуация контролируемая ВСУ и защитники заняли более выгодные позиции.

Об этом рассказал майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов, сообщает "24 канал".

Ситуация на Авдеевском направлении

Кудряшов отметил, что третья штурмовая и другие бригады, работающие на Авдеевском направлении, не только не позволили противнику воплотить его планы, но и нанесли и продолжают наносить достаточно сильные удары по российской пехоте, технике и делать все, чтобы уничтожать врага.

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Майор ВСУ сообщил, что в последнее время градус боев на Авдеевском отрезке фронта несколько снизился, но российские войска продолжают постоянно использовать пехоту для штурмовых действий.

Так, захватчики давят на всех полосах ответственности третьей штурмовой бригады, применяют ночные дроны, FPV-дроны, большое количество артиллерии. В то же время ситуация сейчас полностью контролируемая Вооруженными силами Украины.

Россияне пытаются давить в направлении Бердичев

Российские войска захватили населенные пункты Тоненькое и Орловку, и пытаются давить в направлении Бердичев. По словам Кудряшова, сейчас линия фронта более или менее стабильна. Украинские войска смогли удачно разместить все огневые средства поражения.

"Есть определенные плюсы в применении артиллерии, потому что при наступлении на Авдеевском направлении наша артиллерия не могла отрабатывать, вести контрбатарейную борьбу на сто процентов. Сейчас эта ситуация исправлена, но не в смысле количества боеприпасов к артиллерийским средствам, но это уже другая история", – рассказал заместитель командира третьей штурмовой бригады.

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Он также сообщил, что враг сейчас находится в выгодном положении с точки зрения количества человеческого ресурса. У оккупантов также есть преимущество в отношении господствующих высот, в частности в Авдеевке. Это помогает врагу удачнее применять дроны и следить за передним краем.

Где у ВСУ есть преимущество на Авдеевском направлении

Кудряшов отметил, что Авдеевское направление пронизано разными водоемами, и именно они помогли украинским силам зафиксировать более выгодные оборонные позиции.

Так, оборонная линия ВСУ в районе Семеновки и Орловки расположена по водной глади, что усложняет возможность врага проводить штурмовые действия. Оккупанты вынуждены делать временные переправы. Даже случалось, что вражеская пехота собственноручно пыталась переплыть водоемы.

"Если мы смотрим на тактическую ситуацию, то эти позиции у нас более выгодные, чем позиции врага", – оценил майор.

Напомним, ранее командир батальона беспилотников третьей ОШБр Вадим Мазевич сообщил, что на Авдеевском направлении появились новые подразделения россиян, использующие другую тактику ведения боя.

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