ВСУ запустили новый этап войны ударами по Крыму – полковник запаса

Полковник запаса ВСУ Константин Машовец рассказал, что на авиабазах в Крыму сейчас размещена российская авиационная группировка численностью – 61 самолет боевой авиации (истребители, бомбардировщики и штурмовики) из состава Военно-воздушных сил и морской авиации Черноморского флота и 65 вертолетов (из них 33 ударных), действующих с передовых оперативных аэродромов в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом пишет Obozrevatel.

"Для сравнения и понимания ситуации – на середину июля в Крыму базировалось более 90 самолетов российской боевой авиации. То есть на момент массированных украинских "прилетов" авиационная группировка противника в Крыму, скажем так, несколько поредела. Если сопоставить это с рядом факторов (например, предыдущими) ударами украинских БПЛА и ракет по объектам в Крыму, например, по той же авиабазе (Саки), мы поймем, почему собственно это произошло", — отметил он.

Константин Машовец отметил, что ВСУ спланировали тщательную операцию по Крыму, главный смысл которой заключался в нанесении массированного и широкомасштабного огневого поражения средствами воздушного нападения по ряду ключевых объектов военной инфраструктуры противника на территории оккупированного полуострова. В первую очередь – Черноморского флота и авиационного/противовоздушного компонентов группировки противника.

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"В рамках именно этой операции ВСУ провели ряд действий, которые в конечном итоге и позволили им успешно ее осуществить. Поражения как минимум двух боевых кораблей – БДК проекта 775 и дизель-электрической подводной лодки проекта 636.6 на главной базе флота ЧФ, выведение из строя (нарушение) ) систем управления ЧФ (удары по его ЗКП и штабу), а также "сопутствующее" поражение ряда ключевых элементов системы ПВО и авиационной группировки противника на полуострове, несомненно, вполне можно считать успехом", — подчеркнул он.

Полковник запаса также добавил, что действия ВСУ включали комплексное применение соответствующих сил и средств (воздушных, морских и наземных), что свидетельствует о росте уровня оперативного искусства их командных структур (на уровне ведущих армий мира).

"Причем, что характерно, в условиях интенсивного и активного противодействия противника. Достаточно сказать, что противник регулярно (практически ежедневно) в течение суток совершает до 11-15 вылетов самолетов для контроля воздушной и надводной обстановки в северо-западной и центральной частях акватории Черного моря. На мой взгляд, все эти события свидетельствуют о начале нового, довольно своеобразного этапа войны – нивелирования преобладающего преимущества российской армии в способности наносить огненное поражение в дальней (оперативно-стратегической) зоне за счет своего военно-технологического превосходства (прежде всего – в дальнобойных, высокоточных средствах поражениея", — резюмировал Константин Машовец.

Напомним, Михаил Подоляк прокомментировал действия украинской армии по разгрому оккупантов на юге страны.

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