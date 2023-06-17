Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ заставляют окупантов перебрасывать резервы сразу на нескольких направлениях

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
707
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ заставляют окупантов перебрасывать резервы сразу на нескольких направлениях

Армия РФ пытается контратаковать во время наступательных операций.

Украинская сторона проводит действия по нескольким направлениям, "выманивая" резервы противника.

Армия РФ пытается контратаковать во время наступательных операций. Несмотря на это, ВСУ,  в частности, на Запорожском направлении заставляют россиян перебрасывать резервы с третьей линии на вторую и первую.

Об этом рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

Эксперт говорит, что это признак того, что РФ пытается сдержать продвижение наших зондирующих подразделений или отразить позиции, занятые украинскими войсками.

"Сейчас украинская сторона проводит действия по нескольким направлениям, "выманивая" резервы противника. Группировка "Восток", которая удерживает участок Запорожской области, подконтрольный противнику, начинает опрокидывать резервы с третьей линии на вторую и первую", — отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Путин лично заявил : украинское контрнаступление началось. Отреагировал и президент Зеленский: "Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует, что им недолго осталось.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
707
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация