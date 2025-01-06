ВСУ заставляют РФ отводить войска: что происходит в Курской области

В Курской области сосредоточена группировка до 50 тысяч российских военных, среди которых наиболее боеспособные подразделения армии РФ.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области значительно изменила распределение сил на фронте, заставив Россию перебросить из Украины 140-150 тысяч военных.

Такие данные озвучил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Права Справа" Дмитрий Снегирев в эфире "Киев24".

Оттягивание сил и стабилизация фронта

Снегирев сообщил, что в Курской области на данный момент сосредоточена группировка до 50 тысяч российских военных, среди которых самые боеспособные подразделения армии РФ. Речь идет о 810-й бригаде морской пехоты, которая действовала на Покровском направлении, а также десантные дивизии 7, 11, 76, 83 и 106, переброшенные с Краматорского, Северского, Запорожского и Херсонского направлений. Также из района Волчанска в Харьковской области прибыли спецназовцы Росгвардии.

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"Характер боевых действий в Курской области позволил стабилизировать ситуацию на нескольких направлениях в Украине", — подчеркнул эксперт.

Создание новых группировок

Россия, реагируя на украинское наступление, создала две новые оперативно-тактические группировки – Брянскую и Белгородскую – общей численностью до 90 тысяч военных. Они должны обеспечивать прикрытие госграницы. Снегирев отметил, что российские резервы могут быть переброшены в Курскую область непосредственно с линии боевых действий в Украине.

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Финансовые потери России

Кроме человеческих ресурсов, Москва была вынуждена тратить значительные средства на укрепление своих границ. После начала операции ВСУ в Курской области из федерального бюджета РФ только на оборонные сооружения Брянской области выделили рекордные 200 миллионов долларов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Белгородской области.

"Курская операция заставила россиян тратить деньги из федерального бюджета на создание дополнительных инженерно-фортификационных линий, что является большим успехом для нас", — подчеркнул эксперт.

Влияние операции на войну

Наступление ВСУ в Курской области вынудило Россию искать новые способы защиты своих территорий, одновременно ослабив ее позиции на линии боевого столкновения в Украине. Это стало важным элементом стратегического планирования, который позволяет Силам обороны стабилизировать ситуацию и заставить Россию тратить ресурсы, отметил Снегирев.

Как сообщалось ранее, наступление Сил обороны Украины в Курской области преследует как военную, так и политическую цель. Тем не менее, важно быть реалистами в ожиданиях, поскольку силы украинских военных на этом направлении ограниченны.