Российского каннибала Дмитрия Малышева, которого Путин освободил из тюрьмы на 17 лет раньше и отправил на войну с Украиной, затрехсотили ВСУ.

Об этом сообщает Mirror.

36-летний людоед был заключен на 25 лет за убийство трех человек. Он жестоко убил двух бизнесменов из автоматического оружия. Позже Малышев расчленил 46-летнего мигранта. Он снял процесс на видео, а также как жарит и ест сердце мужчины с травами и овощами.

"Жарим человеченку. Вот оно – сердце. Я уже лучок добавил", – приговаривал на видео каннибал.

Дмитрий Малышев / Фото: Astra

Во время реконструкции преступления Малышев поделился отвратительными подробностями своих каннибальских действий. "Я ударил его несколько раз по голове гвоздозабивателем и вырезал ему сердце", — признался он. "Я протянул руку и вытащил сердце... Я нарезал его здесь... Потом я положил его на сковороду и начал жарить его... Потом я его съел. Да, да, да, мы жарим человеческую плоть".

Однако его отпустили, чтобы присоединиться к войне в рамках вербовки убийц, насильников и других жестоких преступников. Малышев записался в специальное подразделение Министерства обороны, известное как "Шторм V".

Дмитрий Малышев / Фото: Astra

Впрочем, воевал он недолго – украинские военные дали взбучку каннибалу. Он получил травмы челюсти и руки. Малышев вернулся в свое село Рахинка, о чем сообщил сельский председатель Федор Кадовба: "Я разговаривал с ним лично. Позавчера я видел его в магазине и мы поздоровались".

Сообщается, что убийца намерен вернуться на войну после того, как полностью вылечится.

Кремль требует, чтобы всех освобожденных участвовавших в войне узников приветствовали как "героев" и считали частью "новой элиты" России.

Известно, что на передовой Малышев сблизился с другим освобожденным осужденным, насильником и убийцей, 38-летним Александром Масленниковым.

Дмитрий Малышев и Александр Масленников / Фото: Astra

Он использовал топор и мясорубку, чтобы расчленить и измельчить тела двух женщин, которых он пригласил на пиццу, а затем "кормил человеческое мясо собакам". По словам Малышева, они сражались за Путина, чтобы "сохранить традиционные ценности России". Путин освободил Масленникова досрочно, за 18 с половиной лет до истечения срока наказания.

Дмитрий Малышев и Александр Масленников / Фото: Astra

Сотни осужденных, освобожденных для участия в войне против Украины, по возвращении домой с военной службы снова оказались за решеткой после совершения новых преступлений.

Напомним, 3-я штурмовая эффективно отработала по армии РФ – поражен танк, 6 грузовиков и велооккупант. Врагу пришла очередная порция потерь.

Читайте также: