ВСУ "затрофеили" еще несколько единиц вражеской техники на Святогорском направлении (видео)

После ремонта технику передадут украинским военным.
Украинские пограничники захватили российские БМП-2 и БТР-2 на Святогорском направлении Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
"На Святогорском направлении пограничники затрофеили БМП-2 и БТР-82. Технику немного поцарапали наши артиллеристы, но совсем скоро машины отремонтируют и поставят в строй украинской армии", — говорится в сообщении.
Напомним, с сегодняшнего дня, 1 октября, вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины.
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