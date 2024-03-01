ВСУ заявляют о "мощном рывке" РФ на Часов Яр: чем опасный захват города

оккупанты не жалеют усилий в своих попытках продвигаться дальше.

Российская оккупационная армия делает "мощный рывок" на Часов Яр в Донецкой области. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины.

Об этом заявил в эфире руководитель прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" "Радио Свобода" Илья Евлаш.

По его словам, РФ рассматривают этот город как ключевой для продления наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию. оккупанты не жалеют усилий и ищут слабые места, отмечает Евлаш. При даже малейшем случае где-то прорвать оборону — "оккупанты усиливают свои группировки и предпринимают штурмовые действия".

"По состоянию на данный момент это можно считать одним из мощных их рывков на Часов Яр... Доступ к Часовому Яру откроет врагу дорогу для продления их наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку. Конечно, основная цель в Донецкой области — это Краматорско-Словянская агломерация", — рассказал военный.

Вблизи Часового Яра построено несколько кругов обороны. Здесь есть противотанковые и противопехотные минные поля, насыпи и противотанковые валы для препятствования продвижению тяжелой техники русской армии.

"К обороне Часового Яра готовились давно, еще когда противник смог захватить Бахмут. Конечно, было понятно, что необходимо оборудовать дополнительные рубежи обороны, более выгодные. Поскольку крупнейшим следующим населенным пунктом на этом направлении был Часов Яр", — подчеркнул Евлаш.

Напомним, россияне дальше продвигаются возле Авдеевки Донецкой области и даже захватили несколько населенных пунктов в этом районе.

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