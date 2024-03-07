ВСУ заявляют об активизации россиян в одном из направлений: где стало горячо

На Таврическом направлении становится горячим новый участок фронта – это Ореховское направление. Там оккупанты РФ пытаются срезать Роботинское отступление.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховский. Там, где враг пытается срезать Роботинский выступ", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас на этом участке фронта захватчики развивают активность подобно той, которую пытались вести в феврале, но она была остановлена. За прошедшие сутки было зафиксировано 16 атак врага — западнее села Вербовое и в районе села Роботино. К слову, в предыдущие недели там фиксировали три-пять атак, а иногда вообще россияне не вели штурмовых действий.

"Сейчас он (враг — Ред.) там делает какие-то новые наступательные попытки. Чем больше враг наступает — тем больше мы уничтожаем его живую силу и технику", — подчеркнул Лиховой.

Лиховой добавил, что в Запорожском направлении враг пытается наступать квадроциклами.

Напомним, в ВСУ сообщали, что российские оккупанты пытаются продвинуться к Временному Яру в Донецкой области. Ситуация на Бахмутском направлении довольно напряженная, ведь российские оккупанты применяют больше сил.

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