ВСУ зажимают россиян в котел: эксперт о том, что сейчас происходит в Курской области

Силы обороны в Глушковском районе Курской области зажимают группировку врага, фактически отрезая его от сообщения через реку Сейм. Там противник может оказаться в окружении.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире радио NV.

Он подчеркнул, что украинские силы продолжают ведение наступательных действий, зона расширяется – уже 1256 квадратных километров под контролем ВСУ.

"На сегодняшний день для нас определяющим является то, что происходит в юго-западной части - Глушковский район, где украинские силы зажимают группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и где противник может оказаться в окружении. Это очень важно, потому что, если это произойдет, то это будет впервые с начала полномасштабного вторжения, когда такую группировку российских войск удастся фактически окружить украинским силам. Это было бы очень мощно", - подчеркнул Мусиенко.

При этом эксперт отмечает, что сейчас прослеживается активность врага – он накапливает определенные силы с северо-востока, маневрирует, осуществляет активную оборону, несколько усиливается наличие, применение дронов.

По словам Мусиенко, украинские силы одновременно довольно маневрово и быстро действуют, и тактика малых групп, в частности, себя оправдывает.

"Плюс работает авиация. И это очень важно, потому что авиация поддерживает наступательные действия украинских войск и это реально помогает. Особенно во время наступательной операции, чтобы иметь дальность и возможность поразить командные пункты врага, мосты, переправы, скопления сил и средств противника", — подчеркнул Мусиенко.

Эксперт отметил, что есть понимание, что враг может в какой-то момент пробовать контратаковать определенными силами, особенно с восточной части, чтобы оттянуть наши войска, действующие в районе в направлении на Коренево и далее, чтобы "попробовать спасти свою застрявшую там группировку" .

По его словам, враг делает понтонные переправы, чтобы дать возможность отойти подразделениям, которые сейчас зажаты, а украинские войска пытаются заставить врага сдаваться в плен, чтобы у нас было меньше потерь. Мусиенко подчеркнул, что на сегодняшний день по меньшей мере три понтонных вражеских переправы были поражены.

Напомним, Силы спецопераций Украины показали видео, как в Курской области уничтожают понтонные переправы российских войск.

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