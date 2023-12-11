ВСУ жалуются на малое количество снарядов и не возможность "работать" по оккупантам

Одна из бригад украинских военных перестала обстреливать небольшие количества российских оккупантов из-за нехватки снарядов.

Об этом сообщил сержант Тарас с позывным "Физруком", пишет Yahoo.

По словам военного, летом у него и собратьев из 47-й механизированной бригады было "в десять раз больше боеприпасов". Пока ситуация изменилась, из-за чего обстреливать небольшое количество захватчиков РФ нет возможности.

"Когда это два-три солдата, я больше не стреляю. Только когда будет критическая ситуация, скажем, десять кафиров близко к нашей пехоте, мы будем работать ", — подчеркнул "Физрук".

Он добавил, что отсутствие снарядов усложнило контроль его подразделения над северным флангом Авдеевки на востоке Украины и их способность стрелять по российским войскам.

"Американские снаряды поступают партиями почти одинакового веса, что облегчает корректировку огня, и очень мало осечек. Сейчас у нас есть снаряды со всего мира с разными качествами, и мы получаем только 15 на три дня. На прошлой неделе мы получили партию, полную неразорванных", – рассказал боец.

"Мы должны контролировать наш сектор с расстояния в 4 км, чтобы мы могли убивать несколько сотен российских солдат, прежде чем они доберутся до нашей пехоты. Но без боеприпасов мы не можем", — подчеркнул военный.

Напомним, что ВСУ отразили остров на левом берегу Днепра.

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