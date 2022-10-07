ВСУ жалуются на работу Starlink на передовой, и это усложняет освобождение территорий – FT

Много перебоев в работе Starlink были зафиксированы во время прорыва украинскими военными линии фронта на оккупированную территорию.

В устройствах связи Starlink на линии фронта происходят перебои в работе, сообщают украинские военные. Это усложняет работу ВСУ по деоккупации территорий.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники среди чиновников и военных в Украине, а также западных чиновников.

Авторы статьи отмечают, что тысячи изготовленных компанией Илона Маска SpaceX терминалов Starlink были закуплены американским правительством и профинансированы краудфандингом для помощи ВСУ управлять дронами, получать важные разведданные и общаться в районах, где нет других защищенных сетей, а также обеспечивать Интернет для украинцев.

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Однако в работе Starlink на фронте были перебои и некоторые из них привели к "катастрофической" потере связи в последние недели. Об этом рассказал чиновник из украинского правительства. Много таких перебоев были зафиксированы во время прорыва украинскими военными линии фронта на оккупированную территорию. А некоторые проблемы фиксировались во время боев.

Отмечается, что острыми такие случаи были на юге – в Херсонской и Запорожской областях. Но проблемы в работе Starlink возникали также по линии фронта на востоке – в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Еще один украинский чиновник сообщил, что перебои связи Starlink были широко распространены и привели к паническим звонкам украинских бойцов на горячие линии.

Оба чиновника из Украины сказали, что проблемы со связью возникли, когда ВСУ освободили определенную территорию от российских войск и перешли линию фронта.

Проблема могла возникнуть из-за того, что SpaceX пытается предотвратить нецелевое использование Starlink российскими силами. Такое мнение выразил Роман Синицын – координатор благотворительного фонда Сергея Притулы, передающего системы Starlink ВСУ. Синицын пояснил, что отключения связи происходят в районах, освобождение которых "еще не стало достоянием общественности".

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Кроме того, о прекращении работы Starlink во время боев сообщили трое украинских бойцов, работающих на передовой.

В то же время, на этой неделе два других украинских военных источника рассказали, что их системы Starlink функционируют на деоккупированной территории к востоку от Изюма и на юге Херсонщины.

Два западных чиновника сообщили изданию, что знают о перебоях в работе Starlink, однако отказались от дальнейших комментариев.

Работа Starlink в Украине

Первые станции Starlink поступили в Украину 28 февраля 2022 года. Сначала их начали использовать ВСУ, а затем медучреждения. Так, в марте медучреждениям Украины было передано 590 станций Starlink.

В апреле Министерство цифровой трансформации сообщало, что после победы в войне планирует совместно с Илоном Маском построить в Украине собственную наземную станцию Starlink.

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