ВСУ ждет большая проблема: эксперт рассказал, что выпускает оборонный завод в Ижевске

Константин Криволап ожидает, что в октябре россияне могут значительно увеличить использование "шахедов" для атак по Украине.

В РФ модернизируют БПЛА типа "шахед", а также значительно увеличивают их производство. Украинские защитники должны быть готовы к тому, что эти дроны станут большей проблемой, ведь их будет все сложнее сбивать.

Об этом рассказал авиаэксперт Константин Криволап в эфире Radio NV.

"Приблизительно в октябре 2023 года россияне должны были перейти на полное производство "шахедов", и к маю 2025 года изготовить 6 тыс. И тогда у них темп производства должен был быть на уровне 250 "шахедов" в месяц. Но мы видим очень серьезный рост этого количества", – отметил эксперт.

По словам Криволапа, завод в Ижевске становится центром развития производства дронов. Он уже выпускает ЗРК "Тор" и системы наведения для БУКа, модернизирует сам БУК, а также имеет производственные мощности для изготовления композитных материалов, тубусов и контейнеров для ракет.

"То есть это достаточно серьезное и профессиональное предприятие. Они провели испытания, и думаю, подбирали самую дешевую комплектацию, чтобы выполнять те задачи, которые сейчас ставит Минобороны. Это повышение способности борьбы со средствами РЭБ, чтобы появились дополнительные линии связи, чтобы можно было "шахед" использовать в качестве разведчика. Эти сообщения о "Старлинке" [установленном на "шахеде" – ред.], именно об этом", – пояснил эксперт.

Он добавил, что российское оборонное ведомство также поставило перед производителями задачу увеличить боевую часть БПЛА. В то же время, увеличивать дальность полета на 3-5 тысяч км они, кажется, не пытаются, так как понимают, что 1,5-2 тысячи км для выполнения поставленных задач им хватает.

"Они учатся, развиваются. Нам нужно понимать это и перевооружать наши мобильные огневые группы либо большим серьезным ЗРК, либо артиллерийско-стрелковыми средствами. То количество "шахедов", которое было в сентябре (более 1300 было выпущено), возможно, было минимальным. Не буду очень удивлен, если в октябре мы будем иметь большее количество. Потому что "шахед" это очень простое изделие, его нужно ставить на серию. А именно завод в Ижевске способен выпускать серийную продукцию в большом количестве", – отметил Константин Криволап.

Напомним, по словам заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, у России уменьшилось преимущество в снарядах на фронте. В то же время, Украине сложно конкурировать с РФ в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов, ведь страна-агрессор имеет больший промышленный потенциал.

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