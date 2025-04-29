ВСУ ждут наступления: The Guardian о том, почему военные не верят в путинское "перемирие"

Война. / © ТСН.ua

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Украинские вооруженные силы ожидают, что армия Российской Федерации начнет летнее наступление. Военные «очень разочарованы» усилиями США по установлению мира.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Линия фронта меняется

На северо-восточном фронте Украины, недалеко от реки Оскил, украинское артиллерийское подразделение готовится к сдерживанию новой волны наступления со стороны России. Когда эти места были популярны среди отдыхающих, а теперь стали полем боя.

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Оккупанты стремятся пересечь реку Оскил, чтобы захватить автомагистраль R79, ведущую в стратегический город Купянск, а впоследствии россияне планируют окружить еще и Харьков. Военные говорят, что их задача — не дать российским войскам переправиться через реку.

«Мы делаем это, обстреливая их логистическое обеспечение в тылу», — говорит капитан Сергей из 1-й бригады Нацгвардии Украины «Буревой».

По его словам, в течение последних месяцев россияне существенно уменьшили попытки опрокидывания техники, потому что их понтонные мосты уничтожаются сразу. По вражеской технике работают дроны, часть — тонет при попытках формировать реку.

Фронтальная линия меняется постоянно. Бои идут в полях и разрушенных лесополосах. Россияне сменили тактику, используют не только БМП, но и квадроциклы, мотоциклы, даже гражданские автомобили.

«Часто они занимают позицию. Мы контратакуем и отбиваем ее. Это туда-сюда. Нет значительного продвижения», — рассказывает Сергей.

Трамп обещает мир, а Путин воюет

Несмотря на усилия США по прекращению огня, армия РФ продолжает боевые действия. Более того — «фюрер» Владимир Путин объявил о «перемирии» на 9 Мая. Впрочем, подобные обещания он уже нарушал на Пасху.

Хотя прошлой осенью Россия имела определенные успехи, сейчас ее продвижение замедлилось. Основная активность продолжается в Донецкой области. В Покровске украинские войска стабилизировали ситуацию, в Константиновке — оккупанты наступают. Несмотря на заявления Трампа, Путин хочет захватить регион полностью.

Предложенное США разрешение конфликта, предусматривающее уступки Москве, в том числе Крым и еще четыре области, украинские военные назвали опасным прецедентом, пишет The Guardian.

«Это легитимизирует перераспределение территории силой и откроет ящик Пандоры для всего мира. Это наша страна. Трамп не должен решать, где проходят наши границы», — говорит один из военных.

По словам мэра Купянска Андрея Беседина, район находится под постоянными обстрелами: 1500 ударов в месяц. Несмотря на отсутствие базовых условий, около 750 человек остаются в зоне огня.

Солдаты ждут наступления РФ

Некоторые солдаты ожидают летнего наступления России.

«Только что они видят слабость, они берут то, что могут», — говорит оператор БпЛА Алекс.

По словам другого военного, мирные инициативы США — «достаточно разочаровывающие».

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден балансировать между международной политикой и реальной угрозой нового вторжения.

Тем временем Жители Шевченко не хотят возвращения под российскую оккупацию. Местная жительница Людмира Ермоленко вспоминает, как россияне были в населенном пункте полгода: «Нам пришлось просить разрешения, чтобы принести воды. Мы надеемся, что наша армия сможет удержать это место».

Напомним, военный эксперт Денис Попович заявил, что армия РФ готовит «подарок» Путину на 9 мая. По его словам, «можно даже сказать», что в настоящее время оккупационные войска отказались от своих планов по окружению Покровска и штурмовым действиям в сторону города.

Дата публикации 13:55, 28.04.25 Количество просмотров 7 Мусиенко озвучил признаки подготовки к полному перемирию! | Налет дронов на Брянск