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ВСУ знатно проредили ряды российской армии: Генштаб назвал потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ знатно проредили ряды российской армии: Генштаб назвал потери

Потери РФ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кроме живой силы, украинские защитники уничтожили немало вражеских артиллерийских систем и бронемашин.

Российская армия понесла потери в войне против Украины в течение 2 ноября. Так, ВСУ ликвидировали и ранили 850 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 3 ноября.

Потери врага на 3 ноября

Общие боевые потери РФ на фронте:

  • личный состав – около 303270 (+850) человек,
  • танки ‒ 5265 (+24),
  • боевые бронированные машины ‒ 9901 (+24),
  • артиллерийские системы – 7328 (+36),
  • РСЗО – 854 (+4),
  • средства ПВО – 566 (+0),
  • самолеты – 322 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5495 (+7),
  • крылатые ракеты ‒ 1551 (+2),
  • корабли/катера ‒ 20 (+0),
  • подлодки ‒ 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9691 (+33),
  • специальная техника – 1034 (+2).
Потери российских войск на 3 ноября / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери российских войск на 3 ноября / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, накануне украинские войска на Таврическом направлении уничтожили российский штурмовик Су-25 и ликвидировали более 300 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
3758
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