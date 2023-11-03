ВСУ знатно проредили ряды российской армии: Генштаб назвал потери

Кроме живой силы, украинские защитники уничтожили немало вражеских артиллерийских систем и бронемашин.

Российская армия понесла потери в войне против Украины в течение 2 ноября. Так, ВСУ ликвидировали и ранили 850 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 3 ноября.

Потери врага на 3 ноября

Общие боевые потери РФ на фронте:

личный состав – около 303270 (+850) человек,

танки ‒ 5265 (+24),

боевые бронированные машины ‒ 9901 (+24),

артиллерийские системы – 7328 (+36),

РСЗО – 854 (+4),

средства ПВО – 566 (+0),

самолеты – 322 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5495 (+7),

крылатые ракеты ‒ 1551 (+2),

корабли/катера ‒ 20 (+0),

подлодки ‒ 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 9691 (+33),

специальная техника – 1034 (+2).

Потери российских войск на 3 ноября / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, накануне украинские войска на Таврическом направлении уничтожили российский штурмовик Су-25 и ликвидировали более 300 оккупантов.

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