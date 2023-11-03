ВСУ знатно проредили ряды российской армии: Генштаб назвал потери

Кроме живой силы, украинские защитники уничтожили немало вражеских артиллерийских систем и бронемашин.
Российская армия понесла потери в войне против Украины в течение 2 ноября. Так, ВСУ ликвидировали и ранили 850 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ 3 ноября.
Потери врага на 3 ноября
Общие боевые потери РФ на фронте:
- личный состав – около 303270 (+850) человек,
- танки ‒ 5265 (+24),
- боевые бронированные машины ‒ 9901 (+24),
- артиллерийские системы – 7328 (+36),
- РСЗО – 854 (+4),
- средства ПВО – 566 (+0),
- самолеты – 322 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5495 (+7),
- крылатые ракеты ‒ 1551 (+2),
- корабли/катера ‒ 20 (+0),
- подлодки ‒ 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 9691 (+33),
- специальная техника – 1034 (+2).
К слову, накануне украинские войска на Таврическом направлении уничтожили российский штурмовик Су-25 и ликвидировали более 300 оккупантов.
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