"Вся Европа - мишень для РФ": Зеленский призвал поддерживать стремление Украины к миру, чтобы остановить катастрофу

"Вся Европа - мишень для РФ": Зеленский призвал поддерживать стремление Украины к миру, чтобы остановить катастрофу

Президент подчеркнул, что для европейских стран помощь Украине - это не просто моральная обязанность, а и стратегия защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему вся Европа должна поддерживать нашу страну в борьбе с российской агрессией. Он убежден, что Россия несет угрозу не только украинской государственности и свободе, но и всему "европейскому проекту".

Об этом глава государства заявил во время видеообращения к украинскому народу вечером 9 апреля.

"Задача нашей антивоенной коалиции вполне понятна - скорее завершить эту войну, начатую Россией. Освободить нашу землю от захватчиков. И обеспечить безопасность Украине, а значит, безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы.

Именно поэтому это не просто моральная обязанность всех демократических государств, всех сил Европы - поддерживать стремление Украины к миру. Это стратегия защиты для каждого цивилизованного государства.

Давить на Россию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир. Мир и безопасность. Чтобы как можно быстрее вернуть силу международному праву и остановить катастрофу от применения права силы. Катастрофу, которая неизбежно ударит по всем.

Потому что российская агрессия не имела целью ограничиваться только одной Украиной, только разрушением нашей свободы и нашей жизни. Весь европейский проект - вот мишень для Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 45-го дня войны

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