"Вся головка была иссечена": в Харькове погиб ребенок после обстрелов оккупантов

"Вся головка была иссечена": в Харькове погиб ребенок после обстрелов оккупантов

В момент трагедии мальчик играл на улице.

В частном секторе в Харькове, в районе Лысой горы, после российских обстрелов погиб 12-летний мальчик и женщина — мать двоих детей. На месте взрыва по-прежнему лежат игрушки.

Об этом пишет "Суспільне".

Александр Черкасов показывает место гибели соседского ребенка – 12-летнего Вадима.

"Я когда прибежал, он лежал. Там не было никаких шансов. Там вся головка была иссечена", — вспоминает Черкасов.

Младшая, 4-летняя Маша, находится в больнице с осколочными ранениями. Обстрел застал детей, когда они играли на улице. Теперь жители недавно тихих улиц, напуганные, думают эвакуироваться. Куда в следующий раз могут прилететь российские снаряды, никто не знает.

Ранее стало известно, что в Украине из-за вооруженной агрессии России, войска которой убивают мирных людей и уничтожают дома и инфраструктуру, погибли уже 197 детей, еще по меньшей мере 548 детей пострадали.

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