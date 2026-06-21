"Вся семерка знала": Зеленский раскрыл реакцию G7 на удар по Москве

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что знал о подготовке украинской операции, которая прошла в день его встреч с международными партнерами. В то же время, по его словам, ее не подстраивали специально под переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорилось в интервью Зеленскому телеведущей ТСН Алле Мазур.

Зеленский подчеркнул, что контролирует такие процессы, однако точное время реализации сделки не привязывалось к графику дипломатических встреч.

Реклама

"Я знал, что в этот день у нас операция, безусловно. Я контролирую все эти процессы. Но в какую секунду, в какую минуту это будет, может ли это совпадать со встречей с Трампом нет", - сказал президент.

По словам Зеленского, участники "Группы семи" во время переговоров уже знали об украинской операции и видели ее результат. Президент отметил, что лидеры G7 поддержали действия Украины как справедливый ответ на российскую агрессию.

"Вся семерка за столом переговоров знала о нашей операции, видела уже результат в этот момент и поддержала абсолютно справедливый, адекватный ответ Украины", - заявил он.

Зеленский также отметил, что, по его мнению, G7 впервые столь единственно поддержала Украину в вопросе усиления санкционного давления на Россию.

Реклама

По словам президента, накануне партнеры видели последствия массированного российского обстрела Киева, в том числе повреждения христианской святыни. Зеленский рассказал, что показывал лидерам фотографии украинских пострадавших от российских атак объектов.

"Я показывал фотографии нашего собора, Лавры и не только. Все видели, как горел собор, видели эти фотографии, знали о жертвах", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что европейские лидеры и американская сторона видели доводы Украины и понимали, что российские удары не были случайными.

Удар по Москве: последние новости

18 июня Москву атаковали украинские дроны. После ударов по нефтеперерабатывающему заводу в российской столице фиксировали пожары и сильное задымление.

Реклама

Впоследствии местные жители начали жаловаться на черный налет, укрывший автомобили, окна домов и одежду. Вероятно, причиной стали последствия пожаров после атаки на НПЗ.

На фоне этого Минобороны РФ заявило о якобы почти 1000 сбитых дронах и ракетах, из которых около 200, по версии российского ведомства, летели на Москву. Независимо подтвердить эти цифры невозможно.

В Кремле отреагировали на массированные удары Украины по Москве, которые испугали россиян и повредили НПЗ. У Путина недовольны атакой и заявили, что подобные удары "не приближают личные контакты" с президентом Владимиром Зеленским.

Новости партнеров