Вся семья пошла за покупками: удар РФ по "Эпицентру" в Харькове убил мать и 12-летнюю дочь

Вместе с ним находился мужчина, который сейчас находится в больнице после ранения.
Серд погибших в результате ракетного удара России по гипермаркету "Эпицентр" 25 мая в Харькове мать и ее 12-летняя дочь Мария.
Об этом сообщает "УГКЦ Харьков приход святого Николая Чудотворца" в фейсбуке.
"К сожалению, наши прихожане Ирина и ее двенадцатилетняя дочь Мария погибли во время коварного удара России 25.05.2024 по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове", — говорится в сообщении.
Ранее руководитель Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что вся семья в выходной день пошла за покупками туда, куда прилетели две авиабомбы россиян. Своих родных разыскивала 20-летняя девушка.
"12-летняя сестра и мама уже не отвечают на звонки, домой они не вернулись. Отец был вместе с ними — сейчас он в больнице с контузией. К месту происшествия эта девушка вернулась поздно вечером. Она уже сдала образцы ДНК. Мы будем искать ее родных, к сожалению, среди погибших", – написал он.
Напомним, по последним данным местных властей, известно о 15 людях, погибших в результате удара оккупантов по "Эпицентру" в Харькове.
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