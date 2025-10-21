Вся страна в зоне риска: почему новый российский КАБ создает глобальный вызов для Украины

Российский КАБ / © Wikimedia Commons

Россия применила новую модификацию управляемой авиабомбы (КАБ), которая залетела на Полтавщину. Хотя эксперты не называют его "супероружием", оно является серьезным вызовом для Украины из-за своей дальности и потенциальной массовости производства.

Об этом в эфире телемарафона заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Модернизация с реактивным двигателем

Жмайло отметил, что новая КАБ отличается от предыдущих, переоборудованных советскими бомбами ФАБ-250/500/1000. По его словам, россияне теперь "играют" с реактивным двигателем.

"Вероятнее всего, на Полтавщину залетела одна из новых разработок, которые запускаются с тактической авиации, могут преодолевать большое расстояние и имеют разную боевую часть", - пояснил эксперт.

Эти боеприпасы уже фиксировались ранее, в частности, летели в Днепр и были сбиты.

Почему это "тревожный колокольчик"

По словам Жмайло, основная проблема заключается не в технологической уникальности, а в потенциальном масштабе угрозы.

Массовость. "Россияне могут наштамповать тысячи таких бомб, потому что они не драгоценны — где-то 25 тысяч долларов". Сложность ущерба. Их очень тяжело сбить. Лучший способ — уничтожать носители, но это драгоценно. Дальность. "Такие бомбы могут долетать не только в Полтаву", что расширяет зону потенциального удара.

Эксперт считает, что Россия тестирует новые авиабомбы, чтобы использовать их массово в будущем.

Украинско-французское противодействие

На фоне этой новой угрозы идет активный поиск средств противодействия. Жмайло сообщил об украинско-французской программе, разрабатывающей методы борьбы с КАБами.

"Разрабатываются средства на основе использования небольших БПЛА большой дальности, чтобы 'это облако дронов фактически могло останавливать КАБ'", - рассказал он.

Жмайло добавил, что важнейшие украинские военные объекты прикрыты мощными средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы), и чтобы прорвать их защиту, врагу "нужно сбросить не один-два КАБа, а как минимум - 15-16, используя облака авиации".

Напомним, россияне 20 октября запустили КАБ в Полтавскую область. Это оружие впервые достигло области.