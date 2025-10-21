- Дата публикации
Категория
- Война
Вся страна в зоне риска: почему новый российский КАБ создает глобальный вызов для Украины
Эксперт Дмитрий Жмайло назвал их "тревожным звоночком", поскольку РФ может наштамповать тысячи недорогих боеприпасов.
Россия применила новую модификацию управляемой авиабомбы (КАБ), которая залетела на Полтавщину. Хотя эксперты не называют его "супероружием", оно является серьезным вызовом для Украины из-за своей дальности и потенциальной массовости производства.
Об этом в эфире телемарафона заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
Модернизация с реактивным двигателем
Жмайло отметил, что новая КАБ отличается от предыдущих, переоборудованных советскими бомбами ФАБ-250/500/1000. По его словам, россияне теперь "играют" с реактивным двигателем.
"Вероятнее всего, на Полтавщину залетела одна из новых разработок, которые запускаются с тактической авиации, могут преодолевать большое расстояние и имеют разную боевую часть", - пояснил эксперт.
Эти боеприпасы уже фиксировались ранее, в частности, летели в Днепр и были сбиты.
Почему это "тревожный колокольчик"
По словам Жмайло, основная проблема заключается не в технологической уникальности, а в потенциальном масштабе угрозы.
Массовость. "Россияне могут наштамповать тысячи таких бомб, потому что они не драгоценны — где-то 25 тысяч долларов".
Сложность ущерба. Их очень тяжело сбить. Лучший способ — уничтожать носители, но это драгоценно.
Дальность. "Такие бомбы могут долетать не только в Полтаву", что расширяет зону потенциального удара.
Эксперт считает, что Россия тестирует новые авиабомбы, чтобы использовать их массово в будущем.
Украинско-французское противодействие
На фоне этой новой угрозы идет активный поиск средств противодействия. Жмайло сообщил об украинско-французской программе, разрабатывающей методы борьбы с КАБами.
"Разрабатываются средства на основе использования небольших БПЛА большой дальности, чтобы 'это облако дронов фактически могло останавливать КАБ'", - рассказал он.
Жмайло добавил, что важнейшие украинские военные объекты прикрыты мощными средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы), и чтобы прорвать их защиту, врагу "нужно сбросить не один-два КАБа, а как минимум - 15-16, используя облака авиации".
Напомним, россияне 20 октября запустили КАБ в Полтавскую область. Это оружие впервые достигло области.