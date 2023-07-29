"Вся сущность русского мира": в оккупированной Макеевке появился странный мурал — фото

Российские захватчики предпринимают странные попытки "прославления оккупантов".
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области нарисовали мурал — на нем изобразили "местную звезду" — Женю Васильева, ранее воевавшего за так называемую "ДНР", а теперь ставшего "звездой" Тиктока.
О художественных потугах оккупантов рассказал журналист Денис Казанский.
"Мурал в оккупированной Макеевке. Художнику удалось гениально воплотить всю сущность русского мира на одной картинке", — написал Казанский.
Напомним, оккупанты зарезали своего командира и поехали это праздновать.
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