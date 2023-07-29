"Вся сущность русского мира": в оккупированной Макеевке появился странный мурал — фото

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области нарисовали мурал — на нем изобразили "местную звезду" — Женю Васильева, ранее воевавшего за так называемую "ДНР", а теперь ставшего "звездой" Тиктока.

О художественных потугах оккупантов рассказал журналист Денис Казанский.

"Мурал в оккупированной Макеевке. Художнику удалось гениально воплотить всю сущность русского мира на одной картинке", — написал Казанский.

Оккупант из ДНР Женя Васильев. Фото: Денис Казанский.

В оккупированной Макеевке появился странный мурал. Фото: Денис Казанский.

Напомним, оккупанты зарезали своего командира и поехали это праздновать.

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