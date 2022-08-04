"Вся суть современной России": Подоляк — о вирусном видео, на котором водитель маршрутки выгнал безногого оккупанта

Михаил Подоляк отметил, что разговор водителя и солдата РФ — "вся суть современной России: ненависть, злость и обязательное пренебрежение к "ветеранам", причастным к резне в Украине".

Об этом Подоляк написал в телеграм-канале.

Советник председателя ОП подчеркнул, что после окончания войны у украинских защитников будет уважение как государства, так и общества. Чего точно не будет с российскими оккупантами.

"Эта война обязательно закончится. И тогда украинские защитники вернутся домой и станут героями. Это будет выражаться не только в государственных льготах, но и в благодарности от общества. Когда дети гордятся родителями, а на улице благодарят за службу", — отметил чиновник.

Подоляк описал будущее путинских воинов, которые после осознания своей ненужности начнут совершать те жестокие поступки, которые делали в Украине, уже в России.

"Российские "ветераны" тоже вернутся домой. Но их судьба сложится иначе. Вдруг окажется, что они никому не нужны: ни государству, ни народу. И что они не герои, а яростные мясники. Их не берут на работу, их избегают девушки на сайтах знакомств. И когда они не найдут себя в мирной жизни, то вспомнят то, что умеют – насиловать и убивать. И начнут мстить. Уже российскому обществу", — написал он.

Заметим, в телеграм-каналах опубликовали видео, на котором водитель маршрутки отказался бесплатно везти безногого оккупанта, заявившего, что потерял ноги на войне в Украине, спасая людей от "нацистов". А пассажиры маршрутки только насмехались над российским солдатом.

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