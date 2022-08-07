Вся Украина красная: в четырех соседних областях слышали громкие взрывы

Вечером воскресенья, 7 августа, около 20:00 воздушная тревога объявлена во всех регионах.

О взрывах сообщают местные жители и СМИ в четырех соседних областях – Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской. В частности, сообщения, что слышали взрывы, в соцсетях написали жители Винницы, Черкасс, Умани, Кременчуга и Кропивницкого.

Никакой официальной информации, где именно были взрывы, что именно взорвалось, пока нет.

"Был слышен звук похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы. Сохраняйте спокойствие. Ожидайте официальную уточненную информацию", — написал в соцсети мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Вечер воскресенья. Информации о "прилетах" нет. Держим строй и верим в ВСУ", - отметил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В то же время жители Винницы в соцсетях пишут о нескольких взрывах.

"В Винницкой области были слышны звуки, похожие на взрывы. Ждем официальную информацию. На территории Винницкой городской территориальной громады чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняем спокойствие", - написал в соцсети мэр Винницы Сергей Моргунов.

Пресс-секретарь главы Кировоградской военной администрации области Инна Примак отметила, что сообщений о "прилетах" в Кропивницком или регионе не поступало, пишет "Суспільне. Кропивницький".

Воздушная тревога около 20:00 воскресенья, 7 августа

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