Вся Украина находится в ракетной опасности: зафиксирован взлет МиГ-31К
Воздушные Силы Украины сообщают о взлете российского МиГ-31К и повышенной ракетной опасности на всей территории страны.
Воздушные Силы Украины сообщают о росте ракетной угрозы. Во всех областях Украины раздается воздушная тревога.
По данным ПСУ, был зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К. который способен нести крылатые ракеты.
В связи с этим граждан призывают соблюдать сигналы воздушной тревоги, находиться в безопасных укрытиях и следить за официальными сообщениями властей.