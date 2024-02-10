Всю ночь россияне атаковали дронами Одессу и область: что известно о "прилетах" и последствиях

В течение всей ночи 10 февраля российские оккупационные войска атаковали беспилотниками юг Украины. Тремя волнами, две из которых продолжались по 1,5 часа, а одна — 2,5 часа, враг атаковал Одесщину "Shahed-131/136".

О деталях атаки дронов на регион сообщили Силы обороны юга.

Первую волну БпЛА россияне направили по областному центру. Все девять дронов были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны. Впрочем, обломками одного из сбитых беспилотников повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры. Кроме того, ранение получил один из работников предприятия.

Вторую и третью волны Shahed русские войска направляли по припортовой инфраструктуре Подунавья. Силы ПВО сбили 12 дронов. Впрочем, произошли попадания. Беспилотники попали в припортовые объекты. Травмы получили три работника.

Кроме того, "прилеты" произошли и по гражданской инфраструктуре Измаила. В результате попаданий повреждены технические помещения промышленных и сервисных объектов, дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили. Также в нескольких жилых домах выбить окна, разбиты фасады, крыши.

На территории Измаильского района падением обломков сбитого дрона был вызван пожар в частном доме и в гараже.

Как сообщалось, сегодня ночью РФ атаковала Одесскую область тремя волнами БПЛА. Целью россиян была припортовая инфраструктура — и на юге Одесской области, и в самой Одессе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы! Ночная массированная атака! Под ударом уже пять городов

Читайте также: