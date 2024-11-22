"Всю роту рас**ярили": оккупант рассказал, как "неблагонадежных" россиян обнуляют на фронте (видео)

Россиянин советует не критиковать российские власти и военное командование, ведь за это наказывают отправлением в "мясной" штурм.
ГУР перехватило новый телефонный разговор оккупантов, в котором россиянин нервничает из-за новостей с фронта и жалуется на большие потери.
Россиянин рассказал, что один его знакомый оккупант отправился на "ноль", где был уничтожен вместе со всем своим подразделением: "Он же пропал и рота его пропала. Короче, всю роту рас*уярили. И вот неделю назад подтвердили".
Также он советует собеседнику не критиковать российские власти и военное командование, ведь за любую критику в соцсетях наказывают отправлением в "мясной" штурм: "Отправляют на передок на самую х*эту, понял?"
Ранее разведка впервые перехватила разговор военных КНДР в Курщине.
Читайте также:
- Удар по Днепру: ГУР обнародовало данные о новой российской баллистике и ракетном комплексе "Кедр"
- "Пленного сразу "двухсоть": российский командир приказывает совершить военное преступление (перехват)
- ГУР нанесло ракетный удар по скоплению россиян в Запорожье: эффектное видео