"Всю роту рас**ярили": оккупант рассказал, как "неблагонадежных" россиян обнуляют на фронте (видео)

Россиянин советует не критиковать российские власти и военное командование, ведь за это наказывают отправлением в "мясной" штурм.

ГУР перехватило новый телефонный разговор оккупантов, в котором россиянин нервничает из-за новостей с фронта и жалуется на большие потери.

Россиянин рассказал, что один его знакомый оккупант отправился на "ноль", где был уничтожен вместе со всем своим подразделением: "Он же пропал и рота его пропала. Короче, всю роту рас*уярили. И вот неделю назад подтвердили".

Также он советует собеседнику не критиковать российские власти и военное командование, ведь за любую критику в соцсетях наказывают отправлением в "мясной" штурм: "Отправляют на передок на самую х*эту, понял?"

"Всю роту рас*уярили": новый перехват о потерях РФ на фронте

Ранее разведка впервые перехватила разговор военных КНДР в Курщине.

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