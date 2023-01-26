Всю Украину охватила воздушная тревога: карта по состоянию на утро 26 января

Утром четверга, 26 января, в Украине снова объявлена воздушная тревога. По состоянию на 07:47 "покраснели" все регионы, кроме западных. В 08:12 тревогу начали объявлять в западных областях.

Об этом стало известно с карты тревог.

Первые области начали "краснеть" в 06:37 — например Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Запорожская. Впоследствии, в 07:15, начали "краснеть" центральные, восточные, южные и частично северные области.

Карта тревог по состоянию на 07:47

Уже в 08:12 воздушная тревога начала раздаваться в западных областях. В 08:13 "красной" стала вся Украина.

Карта тревог по состоянию на 08:13

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 26 января в Украине несколько раз объявляли "тревогу". В частности, часть страны она охватила из-за атаки российских беспилотников. Продолжалась несколько часов и закончилась только к утру.

Впрочем, уже с рассветом сирены раздались в Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и автономной республике Крым.

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