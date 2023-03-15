Всю Украину в который раз охватила воздушная тревога

Сирены звучат во всех регионах государства уже в третий раз за день.
Масштабная воздушная тревога уже в третий раз звучит по всей Украине 15 марта.
Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.
Звуки сирен раздаются во всех областях Украины и в АР Крым. Оставайтесь в укрытиях или используйте правило двух стен до момента отмены тревоги.
По данным мониторинговых чатов, тревога связана с активностью российской военной авиации.
Напомним, накануне в Украине тоже сразу несколько раз в день объявлялась масштабная тревога из-за, как объяснили в Воздушных силах, активности тактической авиации РФ, ракетных комплексов и полетов МиГ-31.
Заметим, что Россия утром 15 марта увеличила количество носителей ракет в Черном море, на борту которых находятся до 28 "Калибров".
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