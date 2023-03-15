Всю Украину в который раз охватила воздушная тревога

Сирены звучат во всех регионах государства уже в третий раз за день.

Масштабная воздушная тревога уже в третий раз звучит по всей Украине 15 марта.

Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.

Звуки сирен раздаются во всех областях Украины и в АР Крым. Оставайтесь в укрытиях или используйте правило двух стен до момента отмены тревоги.

По данным мониторинговых чатов, тревога связана с активностью российской военной авиации.

Напомним, накануне в Украине тоже сразу несколько раз в день объявлялась масштабная тревога из-за, как объяснили в Воздушных силах, активности тактической авиации РФ, ракетных комплексов и полетов МиГ-31.

Заметим, что Россия утром 15 марта увеличила количество носителей ракет в Черном море, на борту которых находятся до 28 "Калибров".

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