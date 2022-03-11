"Вторая армия мира — бутафория": Генштаб ВСУ показал экипировку оккупантов

На фотографиях еще советские каски, противогазы и домашние тапочки.

Генеральный штаб ВСУ потролил российскую армию, показав экипировку оккупантов.

Соответствующие фотографии Генштаб выложил в Facebook.

"Вторая армия мира — бутафория. Экипировка "асвабадителей". Они хотят, чтобы и мы так жили??", — говорится в описании к фото.

На фотографиях еще советские каски, противогазы, рюкзаки и даже домашние тапочки.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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