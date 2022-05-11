"Вторая армия мира": оккупант просит у мамы деньги на экипировку для войны (аудио)

СБУ перехватила разговор российского солдата, который жалуется на качество экипировки и просит денег на новое.
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российского солдата с мамой, в котором он жалуется на качество военной экипировки и просит выслать денег на новое.
"Там поехали ребята колонной в Россию, мне должны купить экипировку. У тебя там есть что-то (деньги – ред)?. Тысяч восемь наверное", — интересуется он.
Его мать явно удивлена таким запросом и обещает одолжить деньги. Она также спрашивает сына, обязаны ли солдаты покупать это за свои деньги.
"То, что на нас сейчас – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – отвечает оккупант.
Напомним, первый российский военный предстанет перед судом за убийство гражданского в Сумской области.
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