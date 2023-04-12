Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Вторая армия мира" Путина прикрывается украинскими школьниками: в Генштабе рассказали подробности

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
266
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Вторая армия мира" Путина прикрывается украинскими школьниками: в Генштабе рассказали подробности

Фото: Associated Press

Личный состав оккупационной армии размещается в зданиях образовательных учреждений.

Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" — школьниками и преподавательским составом.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Такая ситуация, в частности, в городе Скадовске Херсонской области, куда на протяжении последних дней, прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных.

“Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми”, — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, украинский подросток 16-летний Виталий вернулся из детского лагеря в оккупированном Крыму, куда его вывезли россияне на перевоспитание и поделился воспоминаниями о жестоком отношении оккупантов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
266
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация