"Вторая армия мира" удивила танками, которые везут на фронт: фото

Российская армия перекидывает во временно оккупированные регионы на юге Украины очень старую технику.

Вблизи временно оккупированного Бердянска Запорожской области зафиксировали колонну вражеской техники. В частности, оккупанты перевозили танки Т-54 и Т-55, выпускавшиеся еще в 1940-50-х годах. Более старых танков в арсенале "второй армии мира" нет.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Запоріжжя. Інфо".

“Тянут свои допотопные жестянки и еще хвастаются этим”, — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко по этому поводу отметил, что оккупанты даже не смогли обвесить древние танки комплексом динамической защиты типа "Контакт-1". Впрочем, он добавил, что никакая защита не поможет таким раритетным танкам.

Эксперт также напомнил, что на правобережной части Херсонской области россияне в конце мая 2022 впервые начали активно применять танки Т-62 — чуть более позднюю модель советских танков.

Коваленко при этом подчеркнул, что российские оккупанты более современную технику бросают на фронт в Луганской и Донецкой области, а на Херсонщину и Запорожье стягивают древние образцы вооружения.

Напомним, ранее в эфире телепрограммы российского пропагандиста Соловьева один из "экспертов" неожиданно заявил, что Россия может отправить в бой на войну в Украину танки Т-34, установленные как памятники.

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