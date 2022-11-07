"Вторая армия мира" в Херсоне украла детский паровоз: в Сети показали видео

Украинцы потрясены уровнем мародерства российских оккупантов.
Российские оккупанты разворовывают украинский Херсон. Захватчики воруют в городе унитазы, разграбляют гостиницы и государственные органы власти, российские мародеры решили украсть у украинцев даже детский паровоз.
Об этом на своем телеграмм-канале написал херсонский журналист Константин Рыженко.
Рыженко опубликовал видео, как россияне с награбленным уезжают из Херсона. Среди украденного видно, что оккупанты вывозят из украинского города даже детский паровоз.
"Как они это объяснят?, – поиронизировал херсонский журналист.
Контрнаступление на Херсон и мародерство россиян
Украинские защитники продолжают освобождать территории Украины, которые российские захватчики оккупировали еще с февраля 2022 года.
Сейчас в украинском Херсоне оккупанты хотят создать впечатление, что они покидают город, однако это лишь ловушка. В то же время россияне делают то, что умеют лучше всего – воровать. Так, недавно россияне ограбили Херсонский художественный музей – они вывезли из него пять фур и два школьных автобуса уникальных экспонатов.
Ранее захватчики украли из временно оккупированного Херсона памятник русскому князю Григорию Потемкину, а также памятник Федору Ушакову. Массовые кражи из города зафиксированы после того, как оккупанты объявили о так называемой эвакуации.
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