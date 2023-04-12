Вторая Чернобаевка: оккупанты кладут сотни людей за одну лесопосадку – боец ВСУ

Военный объяснил, что Угледар – стратегическая точка, которая выводит к Курахово и на Бахмут, а также в сторону Азовского побережья.

Вторым после Бахмута "горячим" участком фронта является Угледар, который стал для оккупантов своего рода "Чернобаевкой №2".

Об этом заявил командир обособленного пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных запорожцев Назарий Кишак, сообщает "Апостроф".

По его словам, российское командование может бросить насмерть сотню своих людей, чтобы взять одну лесопосадку.

"О ситуации вокруг Угледара. Ночь прошла относительно спокойно, но такое затишье всегда должно насторожить. Враг однозначно готовится и накапливает ресурсы, чтобы ударить жестче и хитрее. Сейчас для них Угледар стал своего рода Чернобаевкой №2, и здесь им ничего не стоит положить сотню людей, чтобы взять отдельную лесопосадку. Сейчас они накапливают ресурсы, людей и технику, понимая, что ВСУ могут в любой момент перейти в наступление", — рассказал военный.

Также Кишак упомянул о Волновахе. По его информации, туда со стороны Мариуполя въехало около 3 тысяч новой "живой силы" врага.

"Мы понимаем, что они будут использованы четко в нашем направлении. Они, возможно, планируют удар. В том числе, чтобы пробить коридор на Угледар. Наша разведка имеет более подробную информацию и наше командование готово к любому развитию событий", — отметил боец .

Он пояснил, что Угледар – стратегическая точка, которая выводит к Курахово и на Бахмут, а также в сторону Азовского побережья. Поэтому для захвата города враг использует ракеты, артиллерию, РСЗО, но все равно не может близко подойти к нашим позициям.

Ранее бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив объяснил, что Угледар для россиян является принципиальным местом. Пока ВСУ удерживают Угледар, то грозят россиянам быстрым ударом на Мариуполь.

В The New York Times написали, что бой возле Угледара стал крупнейшим танковым сражением войны. Он завершился полным провалом для РФ.

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